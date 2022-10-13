有一種崩潰叫做輔導孩子寫作業。大陸一名男子近日輔導兒子寫作業，一道題目重複解釋了半小時，兒子還是有聽沒有懂，最終他喪失耐心，忍不住用力槌了桌子一下，結果兒子嚇到乖乖聽話，隨後他的手出現劇痛，緊急就醫後發現竟骨折了，讓男子大傻眼。

綜合陸媒報導，大陸杭州36歲的吳姓男子輔導兒子寫作業，一道題目他重複向孩子解釋了半個多小時，但兒子還是沒有聽懂，讓他挫敗得忍不住對兒子吼了一聲，怎料兒子被罵以後，竟然乾脆把筆放下、不想努力學習了。

兒子的態度無疑是火上澆油，讓吳姓男子越想越生氣，忍不住用力搥了下桌子，結果兒子看到爸爸真的生氣了，最終還是乖乖跑回來寫作業。

吳姓男子表示，兒子是聽話了，但是用力搥桌子以後，他的手掌卻突然出現劇痛，本以為是槌太用力，過一下子應該就會緩和，怎料隔天起床疼痛非但沒有緩解，手掌的部分還出現瘀青、紅腫的症狀，只好趕緊去看醫生，結果竟然是骨折了。

杭州市第一人民醫院骨科副主任醫師范小良表示，第五掌骨其實很脆弱，是很常見的手部骨折，大部分是在握拳的狀態下，直接創傷所致，又稱為拳擊手骨折，大多是因為體育活動、意外碰撞或是打架的時候受傷，通常手術治療即可。