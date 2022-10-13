未演先轟動 MG HS訂單破2500 HS PHEV純電行駛72km 日常代步免驚

MG Taiwan發表HS 1.5T旗艦版、HS PHEV馭電版雙動力車型，官網在線訂單破2500張，未演先轟動，其中HS PHEV馭電版更為國產第一台PHEV。

MG Taiwan發表HS 1.5T旗艦版、HS PHEV馭電版雙動力車型，售價分別為89.9、118.9萬元，官網自上月開放線上訂車，在線訂單破2500張，未演先轟動，其中HS PHEV馭電版為國產第一台PHEV，120萬元有找售價更顯超值，實車將於周六（15日）進駐展間，供消費者鑑賞與試駕。

PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle）中文名稱為插電式油電混合動力車，其最大優勢就是兼具燃油引擎及電動馬達兩種動力供給方式，可加油也可外接電源充電，並通過智能分配油電能源比例，帶來絕佳節能表現及強勁動力輸出。獨立電池模組設計，可單獨更換，降低成本。

MG HS PHEV專屬冰封白雙色內裝，前座為一體式賽車座椅。（圖/ MG Taiwan提供）

MG Taiwan表示，HS PHEV不僅是唯一的國產插電式混合動力中型SUV，其零件亦來自國際知名大廠如德國BOSCH、CONTINENTAL分別供應引擎ECU、ADAS系統與ABS剎車系統、AIR BAG控制模組；美國DELPHI、LEAR STEC供應線束、充電座；法國FAURECIA供應觸媒轉換器；英國的GKN供應v驅動軸、4WD控制模組驅動軸，冷氣壓縮機則是日本Sanden供應。

HS PHEV擁有291ps/49kgm最大動力輸出，搭配10速智能電動變速箱，起步或全油門皆能帶來暢快淋漓的加速反應，其純電行駛里程最高可達72km，若以一般日常30km移動距離（如台北-基隆或市區代步），往返都可以純電行駛；若遇假日或有更長的行駛需求，如70km左右的移動距離（台北-礁溪、台北-桃園），只要在定點附近充飽電，往返都可純電行駛，即便沒有辦法充電，只要進入燃油車模式即可，沒有里程焦慮的問題。