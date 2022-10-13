民眾黨新竹市長參選人高虹安13日一早到十八尖山拜票，向路過民眾道早安，針對近期民調領先，高虹安表示，這代表1個月來民進黨鋪天蓋地的抹黑造謠，市民仍有辨知能力，也感謝市民支持，對手因看重才用如此大的力道攻擊，但她與團隊沒有被打倒，仍會繼續走下去。

高虹安13日一早到十八尖山拜票，針對近期民調數據領先，她說這次民調有代表性的意義，在近1個月內，民進黨從她的北一女學歷，甚至從幼稚園、大學再到博士論文，都有相當多的抹黑，但民調結果可看出，市民對抹黑、造謠的訊息，仍有辨知的能力。

高也說，對手相當看重她與團隊，才會用這麼大的力道，但她們沒有被打倒，也會繼續走下去，讓更多的市民朋友認識、支持她們。

針對有藍營支持者轉而支持她，是否是棄保效應發酵？高虹安則表示，很多市民看不下去大量抹黑、造謠等民進黨操控媒體的行為，也唾棄負面選舉，因此不希望打負面選舉的人當選，無論是否從其他政黨轉而支持她，大家都是希望有能力對抗惡勢力的人能當選。

至於不少藍營人士支持她，反而邊緣化自家參選人，高虹安說，不只藍營，包括北一女校友、學姊們，或是一些看不下去的媒體人，不是民眾黨、國民黨，其他黨派的參選人、政治人物，都在這次抹黑事件中，力挺、聲援她，或幫忙澄清事實。

「德不孤，必有鄰」，高虹安說，大家堅守的社會價值，沒辦法操控媒體或社群來摧毀，她也滿高興看到，有這麼多的人，不會只相信單方面消息，而願意來了解事實再進行價值判斷。

以這次的事件為例，高虹安說，當外界質疑她的北一女學歷是特權關說，在樂儀旗隊的資歷造假，但她也很難很快拿出資料，所以很感謝北一女校友、學姊們，或正義的網友，願意提供很多資料佐證，讓她得以證明清白。

至於林耕仁競辦說，吳子嘉發律師函是在替高虹安「圍事」，高虹安則駁斥，林耕仁跟吳子嘉的事，已進到司法程序，林耕仁也不需要為博取聲量，硬把不相關的高虹安扯進事件，如果林耕仁覺得自己有理，那就在與吳子嘉的法律程序上捍衛清白。