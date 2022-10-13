歐洲股市周三明顯下滑。美國公布生產者通膨數據，加深市場對物價高漲和利率攀升的擔憂；同時好壞參半的企業財報，讓投資人對企業獲利前景感到不安。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌2.07點或0.53%，為385.88點，並來到連續第六個交易日的下跌，不過早盤跌幅縮小。

數據顯示，美國九月生產者物價指數(PPI)增幅超過預期，顯示通膨持續穩固在高檔。

美國也將在周四公布令人期待的消費者物價指數(CPI)。

Stoxx 600指數本周以來已經下跌1.5%，市場對主要央行對應高通膨而採取的激進貨幣政策感到擔憂，此外近期國際貨幣組織(IMF)和世界銀行提出的警告，加深人們對衰退的擔憂。

金融股、能源股和工業股在周三對歐股指數造成最大的拖累；歐股也可能錄得自2008年以來最糟的年度表現。

英國股市大跌0.9%。此前英國央行(BoE)證實，該行的臨時購債計畫將在本周五結束；英國國債殖利率隨後大幅上升。

英國最大房地產開發商邦瑞地產(Barratt)下跌5.1%，報325英鎊；該公司警告，年度獲利將下滑，引發了房地產股的下跌。

根據Refinitiv的數據，歐股企業的第三季獲利將成長29.4%，略低於十月時預測的33.3%成長。

飛利浦下跌12.3%，報13.6歐元，股價跌到近十年新低；該荷蘭醫療裝置製造商稱，供應鏈問題將衝擊銷售，睡眠呼吸器的召回問題也讓公司資產減值13億歐元。

瑞士信貸跌4.20%，報4.2瑞士法朗；彭博報導，美司法部正在調查，瑞信在八年前支付26億美元以解決逃稅案之後，該行是否仍持續協助美國客戶對政府當局隱瞞資產。

LVMH集團大漲1.9%，報621.9歐元；該法國奢侈品集團公布第三季獲利優於市場預期。