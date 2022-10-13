半導體檢測廠閎康(3587)自結第3季稅前盈餘為2.25億元，年增29.47%，創下單季歷史新高，累計前9月每股稅前盈餘為8.6元，由於業績表現不俗，今天股價止跌反彈、逆勢走高。

閎康第3季合併營收為10.52億元，年成長18.23%，毛利率34.87%，稅前淨利2.25億元，年增29.47%，單季每股稅前盈餘3.64元，創下單季歷史新高，獲利結構大幅改善，累計前9月合併營收為28.35億元，年增15.88%，稅前盈餘為5.34億元，年成長11.18%，每股稅前盈餘為8.6元，從目前訂單來看，第4季營收更可望優於第3季。

受惠全球材料分析(MA)、故障分析(FA)的高度成長需求，閎康透過超前部署的全球化設點布局，目前全球已有14個服務地址，以協助各地區半導體業的擴充與技術研發，滿足上中下游廠商完整的檢測需求。

國際調研機構IC Insights的報告指出，2026年車用IC市場產值將占整體IC比重9.9％，預期車用IC在2021～2026年複合成長率(CAGR)達13.4％，是成長最大的半導體應用市場。

閎康指出，目前不論在歐、美、日的訂單上都可見明顯的需求與成長，尤其在日本的名古屋實驗室，受惠車用需求持續旺盛，帶動營運有明顯的成長，此外閎康也同步加強對於熊本實驗室的投資。

此外，針對美國陸續在限制中國大陸半導體的發展，造成市場對於中國半導體業務出現雜音，閎康表示，公司來自中國大陸營業額佔比低於5成，且美國限制大陸半導體的發展僅限於18nm以下的先進製程，而閎康在MA檢測業務目前僅在台灣提供先進製程服務，因此中國目前業務沒受到影響，全球各國皆有半導體自主共應鏈的需求，各地都加速研發，進件量大增，未來閎康也將繼續發揮全球運籌優勢，調度全球服務能量，以符合終端市場需求。