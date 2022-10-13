年底九合一選舉引各界關注。港媒評論認為，「討厭民進黨」的氛圍逐漸凝聚，綠營在台中以北縣市恐全軍覆沒，這點除了從民進黨近期規畫大型活動以北部為主，今（13）日邊境解封首日，總統蔡英文下午更將赴桃園機場親自送出境旅客，顯然就是想藉這一波洗風向，再搭配網紅等出遊圖影營造「小確幸」氛圍，讓年輕選民忘記防疫不佳與兵役延長等負面議題，力保北部席次最大化。

香港媒體《中評社》今日評論指出，民進黨台北市、新北市、基隆市、桃園市日前在雙北交界的華江自行車租借站舉行「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」記者會，但並未引起廣泛討論。蔡英文又將於28日率領4位黨內候選人舉辦「社群之夜」活動，拉抬北部選情意味濃厚，民進黨希望透過此活動，把線上、線下的支持者凝聚起來。

評論分析，對民進黨而言，只要台北市、桃園市兩個直轄市能保住一個，就算沒有輸；而新北市雖難以反攻，但只要拉近與現任市長侯友宜的選票差距，就算達成壓制侯的目標。至於新竹市，就連過去很少主動受訪的民進黨立法院黨團總召柯建銘，近日都跳上第一線猛力砲打民眾黨候選人高虹安，可見綠營生死保衛戰之激烈。

值得注意的是，港媒特別指出，今天是台灣邊境解封首日，蔡英文下午將赴桃園機場親自送出境旅客，可見蔡政府打算緊抓邊境解封這一波，之後再藉網紅刊出遊玩的圖影，營造出「小確幸」的氛圍，許多年輕選民很可能就又忘記防疫不佳、兵役延長等議題及其負面效應，為民進黨選情助陣。