25歲Rakuten Girls成員林襄近來人氣暴漲，接連推出兩本寫真集都大賣，最近更宣布為了做公益，將推出有「唇印版」限量粉絲福利的桌曆，可見1500份的桌曆中都有林襄親自擦口紅印上去的吻痕，昨(12日)她在IG曬出完事後大功告成的照片，對粉絲喊話說：「蓋了2天的唇印嘴巴炸裂了啦」，但還是希望粉絲會喜歡。

人紅是非多，林襄走紅後也引來不少酸言酸語，有人挖出她去年受訪內容，自稱不想當花瓶，也不想靠奶紅，最近她宣傳自己的桌曆將在日本開賣，有網友藉此諷刺說：「不想靠奶紅不想當花瓶，下一秒出了第二本囉～經紀人表示：家庭經濟狀況不好」，林襄則親回：「我沒說過不想靠奶當花瓶哦」，正式駁斥謠言。

林襄回應網友。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

而工作多、壓力大的結果，也導致林襄一時身體負荷不了，先前在IG透露身體似乎累垮，不僅瘋狂掉髮還短暫失聰，「頭皮開始出現這樣禿一塊一塊，好可怕」，還曬出藥包說：「一搓一搓的掉髮之外，加上短暫聽不到別人說話的聲音」，令粉絲相當擔心。

林襄曬出照片記錄吻了1500份限量版桌曆。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

近日，林襄宣布為了回饋社會，將推出2023年的公益桌曆，其中1500份是限量版，裡面有她親自吻上去的唇印，為此她花了2天終於完成工作，自嘲嘴巴都紅腫炸開，希望粉絲會喜歡，更曬出吻完唇印後的照片，打趣說「看起來像是激情完之後的嘴巴」，讓粉絲更加暴動想擁有收藏。

林襄分享自己「完事」後的嘴巴。（圖／翻攝自95_mizuki IG）