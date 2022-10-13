現在越來越多的女優靠著迷人外表與火辣身材爆紅，卻不願讓自己的父母知道自己從事的行業，深怕影響親情。但美國一名知名女優金咪格蘭潔（Kimmy Granger），卻透露自己當初投入成人業時也遭到父親反對，但沒想到父親接受後不僅態度轉變，還成為她強而有力的經紀人，一同賺進大把鈔票。

根據外國媒體的報導，現年27歲的美國知名謎片女優金咪格蘭潔（Kimmy Granger）擁有精緻的五官與火辣的身材，過去曾是一名脫衣舞孃，之後才轉行投入成人影視，一出道就備受矚目，加上她經常透過社群媒體分享大尺度辣照，使她IG吸引超過105萬人追蹤。但她日前接受採訪時透露，當初她瞞著家人偷偷出道拍片，後來父親發現她從事色情行業後十分不諒解也感到非常傷心，曾羞愧到想不開，還曾告訴她「我當一個爸爸究竟做錯了什麼？沒有爸爸會希望自己的孩子從事這種行業」，讓金咪格蘭潔聽到後同樣十分難過。

不過，即使金咪格蘭潔沒得到家人的支持，她也沒有因此放棄，反而在她熱愛的事業上繼續努力，同時也給父親調適的空間，但她偶爾還是會打電話給父親，讓他了解自己的工作，也強調自己「很安全、很快樂、沒有吸毒」讓父親放心。

沒想到幾個月後，金咪格蘭潔的父親出現了極大的轉變，不僅接受了她的工作，還當起了金咪格蘭潔的經紀人，甚至為她打造了一個團隊，讓女兒可以放心且快樂的工作，父女倆也因此賺進大量鈔票、關係更加緊密。

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