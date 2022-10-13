信義房屋積極透過PropTech房地產科技優化買賣房屋流程，解決消費者及第一線房仲同仁在買賣房屋過程中遭遇的痛點，就連不動產說明書的製作過程也都善用科技，透過AI圖像辨識技術，辨別平面圖與謄本之間有無不符，減少「圖簿不符」所造成的後續交易風險，確實保障消費者權益。

早在內政部公布不動產經紀業管理條例之前，信義房屋就引領業界，率先於民國78年推行不動產說明書，也就是接到屋主委託出售房屋時，要先進行產權調查並製作不動產說明書後，才能開始進行銷售工作。時至今日，信義房屋仍不斷精進不動產說明書產製流程，包括建置瑕疵屋況資料庫、導入E化製作流程以及「AI偵錯」等，就是希望提供給買賣雙方最安全放心的交易流程。

不動產說明書為什麼需要AI技術協助「偵錯」？信義房屋鑑價部說明，早期舊式的房屋平面圖，地政機關均以手寫為主，實務上有可能出現建物坪數、面積尺寸、等資訊與謄本不符的狀況，如果沒有釐清就進入交易流程，極有可能造成買賣雙方日後發生糾紛；例如建物面積，就有可能影響到買賣價格的協商。

因此，信義房屋2019年領先業界推出「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」，也就是透過AI圖像偵錯技術，先將累積超過40年的舊式平面圖餵入圖庫，之後AI技術就能自動針對平面圖進行文字定位，以及印刷體、手寫、蓋章等不同字體的比對偵錯，資料不符之處再以人工偵查確認，即可確保消費者拿到的不動產說明書，具備最正確、無誤的資訊，更減少了日後出現糾紛的可能性。

信義房屋的不動產說明書導入AI偵錯技術後，第一年就比對約53萬筆圖像資訊，其中約有近百筆圖簿不符，粗估約防止約9000多萬的賠償風險。這項「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」也因而獲頒2020年「數位奇點獎」的「最佳AI應用獎銀獎」、「最佳產品創新獎銀獎」。

信義房屋表示，秉持「以人為本」的核心理念，將買賣房屋乃至於不動產說明書的產製過程都納入房地產科技的數位創新，希望將同仁對消費者的線下服務，配合數位工具，提昇整體服務與效率，讓消費者擁有更好的服務體驗。