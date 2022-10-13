新球季改披騎士戰袍的「蜘蛛人」米契爾，13日在熱身賽當中，全場投26中8，含三分球投10中4，攻下全場最高24分，搭配騎士主控加蘭23分、12助攻、5籃板、3抄截與1火鍋的全能演出，騎士105比99射落老鷹拿下熱身賽首勝(2敗)，也送老鷹首敗(2勝)。

雙方今天打完上半場，騎士暫以51比41領先來犯的老鷹，不過騎士第3節一開始就發動強大三分球攻勢，順利把領先繼續擴大；騎士今天除了米契爾與加蘭攜手拿下47分，歐科托也有16分、3助攻與3抄截，歐斯曼替補攻下16分，迪亞基特13分、11籃板。

老鷹今天排出預計在例行賽的先發陣容，也就是崔楊、穆雷、杭特、柯林斯與卡培拉，可惜這個先發陣容今天手感普遍欠佳，最後以穆雷17分最高，柯林斯15分，崔楊雖拿14分，全場卻是投17中3，含三分球投6中1，杭特12分，A.J.葛瑞芬替補拿下11分。