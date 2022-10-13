香港女星關之琳外型搶眼、氣質獨特，被譽為「香山第一美人」，即使已息影多年，凍齡有術的美貌仍常引起關注，本月5日她在IG預告獻出私人珠寶拍賣，12日出席拍賣會現場，穿著一襲緞面黑色西裝貴氣現身，引來粉絲驚呼：「回春啦」、「60了大美人依舊美」，她則受訪透露，自己想簡單度日、不會重返拍攝。

關之琳2015年與台灣富商陳泰銘離婚後，一人住在香港半山的豪宅「地利根德閣」，生活過得簡單而從容。12日關之琳為公益出席珠寶拍賣會，總共獻出51件私人珠寶，總價值超過1億港元(約4.06新台幣)，她本人則電眼魅力依舊，所穿黑西裝優雅又有氣質，配戴3400萬港元(約1.2億新台幣)珠寶，使她貴氣十足。

關之琳昔有富商殺手之稱，年輕曾閃嫁金融貿易商王國旌，後來與台灣富商陳泰銘交往多年，2015年再次驚傳離婚，不過關之琳的感情不如意、事業卻很旺，從10幾歲就出道演戲的她，從影拍過70部作品，賺進大筆片酬，而私下她對房地產頗有研究，30年在舊城區、市中心最後購入商業大樓，賺進近20億台幣身家。除此之外，關之琳也在2019年創立時尚品牌，自己專注生活，愛情已非當下的重心。

關之琳這次現身珠寶拍賣會，便對港媒說除了投資和經營事業，平常就是運動和學習插花，有不少港媒都關心是否復出拍戲？關之琳也正面回應，坦言現在也沒人找她，自己也記不住台詞，不好耽擱到製作單位的拍攝。至於目前居住的1.5億(約6.9億新台幣)豪宅被節目公開，關之琳則回說，當下被公開後的內心頗感訝異，但隨即看開不打算搬離住處，因為自己的日子自在、舒服就好。