大陸房地產市場面臨下行壓力，各地方鼓勵農民進城購房再次成為推動樓市發展的一大舉措。今年以來，大陸多地陸續推出鼓勵農民、農民工進城購房的相關政策。其中，多為購房補貼、契稅補貼等優惠政策，部分政策提及農民進城購房可享受戶口遷移與養老、醫療保險等城區人口同等政策。

澎湃新聞報導，吉林省四平市雙遼市9月7日發布通知提出，農民在城區內購買商品住房，房地產開發企業將提供總房款減免優惠。同時，農民購買家庭唯一商品住房或二手住房，政府參照所繳納契稅的額度給予全額補貼。該市還推出「買新房贈消費券」活動，發放家電消費券給予農民適當補貼。

除了購房補貼，部分城市也推出進城購房可享城區人口同等政策。湖南省株洲市茶陵縣9月推出17條措施鼓勵農民進城購房。其中提到，農民進城購房可享受戶口遷移、子女就近入學（含轉學）、養老保險、醫療保險等城區人口同等政策。

大陸不動產平台「諸葛找房」資料研究中心高級分析師陳霄指出，鼓勵農民進城購房的城市以庫存壓力大、去化困難的弱二線和三四線城市為主，其動機也是為了增加購房需求，緩解庫存壓力。

然而，鼓勵農民進城購房在大陸已非新鮮事。2015年底，中共中央政治局召開會議時就曾提出，要化解房地產庫存，透過加快農民工市民化，推進以滿足新市民為出發點的住房制度改革，擴大有效需求，穩定房地產市場；要擴大有效供給，保持有效投資力度，著力填補劣勢。

大陸不動產平台「58安居客」房產研究院分院院長張波認為，2016年大量三四線城市去庫存，就已經消耗了大量的農民在縣城的買房需求，同時前幾年返鄉置業更是吸引了一大批在三四線老家買房年輕人的購房需求。因此，此次鼓勵農民進城買房能夠有效吸引到的購買力和幾年前相比已大大減少。

報導最後指出，在吸引農民購房的同時，如何讓進城農民有所保障也是當前熱議的話題。大陸《經濟日報》日前發布的評論文章指出，提升城市吸引力是一項全方位系統工程，僅靠補貼等政策吸引農民進城購房，隨著優惠效應遞減，恐怕難以真正留住農民。根本還是在於能否獲得就業機會，提高收入水準。

評論文章還提出，各地如果不去完善產業配套設施和營商環境，健全就業、教育、醫療等保障，填補環境基礎設施、公共服務設施等方面劣勢，那麼鼓勵農民買房的效果就會大打折扣。