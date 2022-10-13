被封為今（2022）年網路神曲《可不可以放進去一下下就好》一夕爆紅，不僅官方MV在YouTube截至目前為止已突破326萬人次觀看，也連帶讓主唱巴大雄本人跟著走紅，近日他在節目上也分享《可不可以放進去一下下就好》這首歌的心路歷程。

巴大雄《可不可以讓我放進去一下下》爆紅！本人親曝歌曲創作歷程

巴大雄在節目《命運好好玩》上分享《可不可以放進去一下下就好》邀請歌手A-Lin擔任女主角、秋水仙擔任製作人，透露秋水仙選擇不自己唱應該是另有想法，「他也不敢唱，可能我的臉比較適合一點」。

MV部分則是闡述主角趁著人妻老公去上班、人妻在晾衣服的時候，把心放進去一下下，雖然讓觀眾引發遐想，不過巴大雄也解釋「很多人誤認很像有一點顏色，其實他（主角）是愛慕她（人妻）很久了，可能以前他們是情人，但是跟他結婚的人不是她，所以只能暗戀對方」、「不要想歪，這個只是放一點心在她身上，她的心有沒有一點空間，可以讓我放一下下」。

出乎意料爆紅讓巴大雄開心到睡不著！認識A-Lin原因曝光

巴大雄也自曝大家都以為是曲風活潑的《那位太太》會紅，沒想到反而是《放進去一下下就好》成功走紅，讓他坦言既開心又害怕，甚至在爆紅後兩天高興到睡不著，他也透露之前因緣際會在《我是歌手》節目吟唱認識A-Lin，對於MV能夠邀請到A-Lin擔任女主角深感榮幸，巴大雄也稱讚A-Lin很專業，「她沒有現場打扮，而是直接在別的地方打扮好就到現場直接拍」。

巴大雄成名前吃2年泡麵、抓蝸牛果腹！感謝妻子陪伴：沒有妳很不自在

巴大雄28歲就從花蓮來到台北，因為喜歡音樂所以組成「巴紮溜樂團」，雖然有時候會出國表演，但因為經濟不穩定，為了賺錢養家曾做過空調師傅、路邊清潔工、工地焊接工，就連妻子也跟著做工，巴大雄也爆料自己連續吃泡麵長達兩年的時間，最窮困潦倒的時候還會抓蝸牛果腹，「把蝸牛當成牛，想要吃魚就自己撒網來吃，山上也有野菜」，工作時面對旁人的冷言冷語也只能繼續堅持下去。

巴大雄往年喜歡呼朋引伴玩音樂，後來曾經和老婆起爭執，導致對方負氣離家兩天，最後老婆返家時巴大雄也懺悔，「很感謝妳陪我這麼久，妳離開兩天是在懲罰我，沒有妳在我心裡、在身邊真的會很不自在，沒有安全感」。

9月20日爆紅就破3千筆聲量！《可不可以放進去一下下就好》成網路神曲

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分別來看近一個月《可不可以放進去一下下就好》網路關鍵領袖與聲量趨勢，可以發現台灣達人秀接連分享多名網友改編《可不可以放進去一下下就好》影片，帶動網友留言、分享討論，成為該首歌曲盛行的關鍵領袖，另外可見9月20日該首歌曲在網路上爆紅，網路聲量也迅速竄升3,943筆，9月24日主唱巴大雄受訪時透露自己是焊接工人，甚至連續吃了2年泡麵，走紅前故事曝光後也引發外界高度關注，網路聲量更是一度來到4,158筆討論高峰，成為2022年必聽網路神曲之一。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月12日至2022年10月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『可不可以放進去一下下就好』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。