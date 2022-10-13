農委會主委陳吉仲。（李柏澔攝）

國民黨籍桃園市長候選人張善政2007年到2009年擔任宏碁副總期間，向農委會申請的研究計畫遭指抄襲，張善政昨日指出，自己的報告坦蕩蕩可受檢視，要求農委會主委陳吉仲以同樣標準檢視自己。陳吉仲今(13)日強調，自己的標準從始至終都是一致。

針對該委託計劃的抄襲爭議，農委會原希望宏碁在9月底說明，但考量當初參與該研究計畫之人員異動與離職，農委會同意說明延期至10月20日。

張善政昨日指出，自己的計畫坦蕩蕩禁得起外界檢視，更直指陳吉仲應用檢視自己的標準檢視自己，尤其最近許多人指出陳吉仲的研究計畫涉及抄襲。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

陳吉仲表示，對於任何論文或研究案，各界的檢視標準應該一致，自己可以用最嚴格來檢視自己的學術論文、期刊與研究報告，對其他人有爭議的報告與論文也是一樣。

有媒體問到，對於自己的文章與研究報告，是否涉及商業機密？陳吉仲說，自己的論文與報告都沒有所謂的機密，上次國民黨之指控自己重複比例3％涉嫌抄襲，除了有引用之外，重複比例非常低，引用文獻也有標註出處，沒有什麼比例超過45％的事，這些都可以公開檢視。