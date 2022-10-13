今起邊境正式解封，入境民眾檢疫改實施「0+7」，已有不少人刷機票出國，一解旅遊癮。資深媒體人周玉蔻今在廣播節目怒轟高端害自己變「倒楣一族」，因日本認證的疫苗品牌並不包括高端。她質疑高端公司躲在衛福部背後數鈔票，一點都不積極！

沉寂一段時間的周玉蔻復出後，不改大砲本色，今在《新聞放鞭炮》表示，她打了3劑高端，「為什麼去日本還要做PCR」，坦承當初就是太相信高端，結果現在得自費3500元，非常不合理，「我們這些愛高端的變成倒楣族」。

衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎受邀上節目，他說自己也打了3劑高端，直言「高端公司要主動一點，可直接向WHO申請認證，不然根本不知道日本不給過的依據是什麼」。

李秉穎認為，大家信任政府，所以跑去打高端，高端公司不是疫苗打完就沒事，「售後服務」也很重要，應主動找日本政府溝通，缺什麼資料就趕快補。周玉蔻怒轟高端「只會躲在政府背後數鈔票」，害衛福部揹鍋，真的很差勁。