民進黨新北市長參選人林佳龍12日批新北市長侯友宜把市府當競選總部，局處狂發新聞稿對他「每日一罵」，違反行政中立。侯友宜則說這4年來新北市府推動的市政有目共睹，對於不實扭曲、誤解，各個局處基於職責，理當說明清楚。資深媒體人韋安痛批，林佳龍講不過別人，卻要別人「閉嘴」，「到底是哪來的勇氣，可以這樣胡言亂語」。

林佳龍表示，大家可就政策討論或辯論，但這是公器私用、行政不中立，「侯市長說一套、做一套」，縱容甚至指揮市府的部屬做選戰攻擊，已嚴重違反行政中立，選民應該要用選票阻止。新北市政府副發言人羅婉庭則怒回豈有成天被潑髒水卻不擋的道理？羅婉庭批林佳龍為創造自身的選舉紅利「看到黑影就開槍」，抹黑10多年來兢兢業業、深耕地方的侯市長與市府團隊，把新北市民當跳板的行徑，才是令人瞠目結舌。

對此，韋安12日在臉書指出，選戰開打以來，為了打擊侯友宜，林佳龍團隊把新北市6萬名多公務員，各局處在過去4年來做出各項可說是「全國第一」的政績，扭曲、抹黑成「一文不值」。韋安細數，林佳龍團隊不僅對五股垃圾山、泰山溫仔圳的改頭換面視而不見，對新北捷運建設，4年飛速佈建20多公里，已啟用的環狀黃線和即將啟用的安坑線，都當成沒事。此外，針對教育經費提高到1年630億，50年來首度全國第一，不給予肯定、對新北托幼照老，各種場所倍增的努力，也不給絲毫鼓勵，反而一再莫名其妙唱衰新北，踩踏基層公務人員的努力。

韋安說「裝睡、秀下限、平行時空」，講的若是實話，為什麼不能講？被蒙頭亂打，為什麼不能澄清反擊，順便秀一下政績。「希望別人客氣，自己先要有禮貌」，韋安認為，不敢討論事實真相，卻要剝奪別人「鳴冤、說話」的權利？選舉就是各說各話，民眾自然能明辨是非，但講不過別人，卻要別人「閉嘴」，「到底是哪來的勇氣，可以這樣『胡言亂語』？」