為了介紹遊客體驗秋日高雄海岸線的觀光魅力，高雄市政府觀光局舉辦了「2022海線潮旅行」自10月23日啟程，以越在地越國際的旅遊為出發點，於四區規劃8條深度遊程，帶領遊客採買澎湃的秋收鮮美漁獲、品味海岸餐桌、體驗特有的漁村職人生活及濕地導覽生態遊程，即日起開放報名，報名遊程還送海線潮旅行漁夫帽及精美伴手禮，歡迎民眾相揪手刀搶購，一同感受高雄海線的獨特人文魅力。

高雄市觀光局長周玲妏表示，北高海線梓官、彌陀、永安、茄萣四區有豐富漁業產業、漁村文化及自然生態景觀，為推廣海線觀光，今年秋季特別推出「海線潮旅行」，帶大家探索海線深度遊程及主題活動，走訪巷弄感受漁村人文韻味、品嚐當地小吃、體驗各式趣味DIY，讓遊客可以抽離都市緊湊的生活節奏，放慢腳步，體驗地方的生活態度。這次的遊程除了有單車慢遊及巴士輕旅外，也結合時下流行的露營活動，帶大家來去漁村住一晚，最終場將於11月20日在梓官赤崁海堤辦理音樂市集，邀請全國遊客一起嗨翻北高海岸線。

觀光局進一步指出，今年海線潮旅行8場遊程各有特色，有專為饕客設計的海線巴士輕旅行，「海岸線狂潮正熱in」以美食馬拉松概念，帶遊客縱貫四區海線，吃遍漁村人家的古早味下午茶，用美食填滿歡樂假期；喜愛探索秘境的朋友，可選擇「興達發電廠跟著魚班長補魚趣」，拜訪榮獲金牌農村競賽金牌獎的永安新港社區，品嚐石斑魚料理，遊程中將帶大家一窺興達發電廠神秘之處；「漯底山戀戀小漁港」以單車漫遊，適合喜歡大自然戶外運動的遊客，從漯底山自然公園延著彌陀海岸線自行車步道，將黃金海岸的美景盡收眼底，透過雙腳與這片土地進行深度連結，很難不愛上這自在愜意的漁鄉生活；喜愛生態旅遊的民眾則別錯過「飛鳥魚海雙濕路之旅」，透過生態走讀瞭解海線人文歷史發展及產業脈絡的變遷，永安濕地有烏樹林製鹽株式會社，茄萣濕地有竹滬鹽灘鹽警槍樓，鹽分地帶的養分帶來候鳥的停留，等你來趟充滿故事的濕路之旅。

除此之外，還有四場次單一區域玩好玩滿的深度之旅：「茄萣仔滔海人有態度之旅」，用單車體驗海線浪漫風光，拜訪茄萣濕地賞鳥，搭乘舢筏船遊二仁溪，觀察紅樹林潮間帶的彈塗魚與招潮蟹，還有河中船屋桶間寮吊罾捕魚法，慢旅體驗做一個有態度的旅人；「彌彌知音魚香回味之旅」則是來到虱目魚的故鄉-彌陀，跟著耆老認識編織、斗笠文化，再來到餘香咖啡，聽聽返鄉養殖青年，一邊用心養殖，一邊把漁鄉最美的風景帶給大家；想要來去漁村住一晚的朋友，別錯過「觀星聽海夜宿漁村」，在梓官漁村的小徑裡，發現老房子的故事，用蚵子寮漁港尚青的漁獲，來一場海派BBQ，夜宿漁村之中；而連結八場的海線潮旅行，最終場「海之味high趴潮旅」規劃沉浸式旅遊體驗行程，走訪著名的蚵子寮漁港及梓平社區剝毛豆體驗，在海邊小市集裡聽音樂喝咖啡吃美食，感受濃濃的海洋漁村風情。

除了在地小旅行體驗活動之外，高雄市觀光局於8月份推出的高雄海線潮旅行團體補助計畫，只要15人以上，造訪指定景點並在當地用餐，就能申請每團車資補助4,500元。補助計畫持續進行中，額度用完即停止補助，請即早辦理補助手續。想知道更多資訊，可以上觀光局官方網站高雄旅遊網查詢。