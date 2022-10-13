台積電成美國眼中"大肥肉"?!無人機來"第一擊"後續開戰!│中視新聞 20221012

台積電雖為全球晶圓代工龍頭，但後頭追兵來勢洶洶，傳出美國大廠英特爾將分拆晶片設計與晶片製造兩大部門，營運朝晶圓代工模式聚焦，加上推進先進製程技術，從各方面積極轉型。知名半導體分析師陸行之對此表示，英特爾要分割才有得救，未來英特爾對台積電等造成的競爭壓力將與日俱增。

陸行之在臉書發文指出，終於看到英特爾公司執行長基辛格（Pat Gelsinger）提出解決公司問題的方案，要走超微之前走的路變成Fabless（無廠半導體製造商）。他透露10年前曾跟客戶、5年前曾跟英特爾台灣高管討論公司要分割晶圓代工、IC設計才有得救，因為這樣才能分清責任歸屬問題，也才能分清楚到底是製造部門爛，還是設計部門不行。

陸行之分析，英特爾過去讓持續失去競爭力、製程落後以及成本過高的製造部門把設計部門拖下水，公司因此流失大量EE設計及軟件人才，未來在晶圓代工、IC設計分割後情況將反轉。

陸行之並分享英特爾分割之後的半導體產業競爭態勢，未來英特爾設計部門，終於可以放手使用台積電、三星、格羅方德、聯電的低價/優質代工服務。

其次，英特爾應該會把整個製造部門收編為晶圓代工，然後逐步推動分割上市，這將成為台積電以外最大的競爭者，也可以開放幫過去的競爭者如輝達、超微代工。

陸行之初估英特爾代工公司年營收將達350億美元，占全球晶圓代工市場近25%，但初期而言，英特爾代工客戶主要還是英特爾設計為主。