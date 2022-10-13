等了938天，雄獅旅遊啟動禁團令解除後第一團，今（13）日上午共有39位旅客參加首發團，分別前往泰國及馬來西亞，進行5天4夜團體旅遊行程；下午則有18位旅客將自韓國來台，進行4天3夜的北台灣文化之旅。雄獅旅遊總經理黃信川表示，待未來入境總人數管制解除及航班逐步恢復後，入出境旅遊皆會迎來爆發性成長。

雄獅解封首日將由馬來西亞打頭陣，共有21位旅客搭乘中華航空CI731班機，上午8時10分自桃園機場飛往檳城，前往升旗山、喬治市、北海甘榜kampung agong主題公園等知名景點，檳城旅遊局也將於檳城機場舉辦盛大歡迎活動，迎接久違的台灣旅客；另有18位旅客搭乘星宇航空JX741班機前往曼谷，並將造訪度假勝地「芭達雅」進行5天4夜團體旅遊行程。

雄獅旅遊指出，由於東南亞團費漲幅最小，像曼谷較疫情前約增2千至3千元，相較於其他國家相對實惠，除了一般旅客之外，企業員工旅遊或獎勵旅遊的詢問度也相當高，是不少人的疫後旅遊首選，雄獅旅遊推出「解封經典享趣輕奢華泰國無購物5日」每人最低價3萬有找，每團前10位報名旅客享免泰國簽證費1200元；「解封特選中越玩三城5日」每人最低價26900元起（含稅簽），一次玩遍順化、惠安、峴港三城，加碼享機場VIP快速通關；「特選新加坡米其林美食4日」每人最低價28900元起（含稅），特別企劃米其林摘星之旅，讓旅客用美食快速了解新加坡文化。

此外，雄獅旅遊今日也將迎來首批入境旅行團，18位旅客將自韓國來台，進行4天3夜的北台灣文化之旅，深度走訪故宮博物館、野柳國家公園、大稻埕等在地景點。雄獅旅遊表示，除商務客之外，已陸續收到入境旅遊需求及預訂，主要以美加、歐洲、日韓、星馬等，入境免簽證國家旅客為大宗。