半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)在主要客戶拉貨入帳下，2022年第三季合併營收雙位數「雙升」、連7季改寫新高，使前三季營收提前改寫年度新高。展望後市，由於在手訂單金額持續創高，公司對第四季營運維持審慎樂觀，預期可望維持良好成長動能。

信紘科2022年9月自結合併營收2.31億元，雖月減達12.39％、仍年增達37.29％，創同期新高、歷史第四高。第三季合併營收7.57億元，季增達29.22％、年增達67.06％，連7季改寫新高。累計前三季合併營收18.79億元、年增達50.33％，已提前改寫年度新高。

信紘科表示，第三季營收創高，主因近年積極擴大廠務供應系統整合業務範疇，除承接主要客戶大型擴廠增產訂單，亦延伸對後續化學與氣體二次配拆移機服務需求增加，受惠營運規模擴大、主要客戶拉貨入帳，帶動第三季大型擴建廠案營收占比達逾3成。

而國際晶圓龍頭廠近年積極推動綠色製造與循環經濟，力拚明年打造業界首座「零廢製造中心」。美國知名半導體廠則在台灣生產基地完成減少溫室氣體排放、太陽能發電等建置，更於台中打造首座以永續設計理念建立的廠區，凸顯綠色製程、循環經濟已成重點推動方向。

信紘科指出，隨著半導體產業客戶群朝此趨勢發展，將有機會帶動公司旗下綠色製程解決方案業務需求大增，目前公司已明顯感受到半導體產業客戶積極洽談相關合作機會，盼業務拓展開花結果，創造公司訂單持續保持良好能見度。

展望後市，雖然設備產業隨主要客戶擴廠增產速度，單月出貨入帳有所波動，但信紘科受惠近年積極擴大營運版圖，使在手訂單金額持續創高。在施作工程進度維持穩定狀況下，公司對第四季營運維持審慎樂觀，營運可望維持良好成長動能。

信紘科表示，仍將審慎面對通膨、升息等不確定負面因素干擾，除戮力掌握主要客戶擴廠增產速度、料況供應穩定度、人才培訓等可能挑戰，也將憑藉深厚的研發能量、客製化服務能力等競爭優勢，持續優化產品結構、拓展業務市場範疇，為未來營運增添新動能。