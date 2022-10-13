主機板製造商華擎(3515)發布全新主機板產品線—LiveMixer，並同時在Intel與AMD平台分別推出Z790 LiveMixer與B650 LiveMixer。LiveMixer專為串流、直播需求而打造的全新主機板系列。

華擎9月單月營收為13.8億元，月增15.78%，年增2.11%；單月營收月增連2升；累計前9月營收為122.21億元，年減13.48%。華擎科技主機板暨電競顯示器事業處副總經理Chris Lee表示：「經過長期與多名直播主的討論和研究，我們推出第一代LiveMixer系列主機板，期望透過優異的VRM設計與豐富的IO接口，提供直播主們最看重的穩定強勁效能與外接裝置的擴充性。」

Z790 LiveMixer與B650 LiveMixer能在沒有外接Hub的情況下，支援最高23個USB裝置，豐富的接口數量讓使用者能更自由的連接外接裝置，例如鍵盤、滑鼠、耳機、麥克風、相機、補光燈等，不必做任何妥協。此外，除了一個PCIe x16插槽可供連接顯示卡外，還有兩個完整的PCIe x4插槽與Thunderbolt接頭，供使用者連接影像擷取卡與Thunderbolt 擴充子卡，為直播做好最萬全的準備。

LiveMixer支援新一代PCIe 5.0 NVMe SSD，突破10,000Mbps的資料讀寫速度將可以減少編輯者的等待時間，大幅加快影片編輯的效率！同時搭載多層式M.2 SSD散熱片，快速導出SSD高速讀寫產生的熱量，確保長時間高負載的工作環境下，SSD依然能穩定輸出，不會因溫度過高觸發自動保護而影響效能表現。

此外，LiveMixer搭載一個相當特殊的設計—Ultra USB Power。透過專用線路設計，將主板12V供電轉成5V供電，除了能降低壓降現象並提供更穩定的電流外，其獨立的迴路更可避免其他5V裝置的影響，並在轉換電壓同時也消除了電流內的雜訊。