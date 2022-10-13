RISC-V處理器核心供應晶心科(6533)宣布，瑞薩電子ASSP微控制器晶片R9A02G020採用晶心科技RISC-V處理器核心作為運算引擎。晶心科今股價止跌反彈，開高走高，漲幅逾4.5%，力拼靠攏5日線。

瑞薩本次該CPU IP產品是基於晶心科AndeStar第五代之RISC-V架構，可提供嵌入式應用產品非常需要的易配置、低功耗、高性能和小晶片面積等優勢。此外，晶心科獨家的 CoDense擴充指令集可額外提供節省快閃記憶體的功能。

晶心科執行長林志明表示，R9A02G020特定應用標準產品微控制器(MCU ASSP)將晶心科技入門級RISC-V處理器核心併入其設計，為系統設計人員構建馬達控制系統解決方案增加了極大的靈活性，他進一步說，晶心科極精簡、低功耗和高效能的RISC-V核心，同時提供SoC整合設計多種接口。它領先同業的性能數據為3.95 CoreMark/MHz 和1.80 DMIPS/MHz，適用於多種嵌入式應用產品。本次向瑞薩電子提供這個小巧但功能強大的RISC-V核心，作為R9A02G020 MCU ASSP的計算引擎。

瑞薩電子執行副總裁暨瑞薩物聯網及基礎設施事業部總經理Sailesh Chittipeddi表示，作為第一款RISC-V特定應用標準產品微控制器，R9A02G020特別針對先進的馬達控制系統進行了最佳化。瑞薩與生態系統合作夥伴一起，提供了一個完整的、可立即投入生產的馬達控制系統解決方案，並降低了客戶研發成本。R9A02G020與瑞薩的業界合作夥伴之軟體，共同為馬達控制完整的解決方案奠定了基礎。