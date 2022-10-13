今年5月就讀大學的陳姓男子，到某國立大學的性別友善廁所內，用手機自廁所門縫下方伸入，偷拍謝姓女子如廁影像，檢方起訴後，因陳男錄製道歉影片並製作逐字稿作為道歉信函，獲被害人同意給予緩刑，依犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判刑3月，可易科罰金。緩刑4年。可上訴。

21歲的陳姓大學生今年5月11日上午10點多，在性別友善廁所內偷拍謝女如廁之非公開活動影像，對方如廁後在洗手檯洗手時，發現陳男躲在廁所內持手機竊錄，通報學校駐警隊到場處理；陳在警詢及偵訊時均坦承不諱，檢方偵結起訴，聲請以簡易判決處刑。

台北地院考量陳男依被害人要求，錄製道歉影片並製作逐字稿作為道歉信函，說明自己所犯過錯及後續自我約束之承諾，他已依約履行，犯後態度尚可，判處可易科罰金之刑3月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，判決確定起1年內，接受法治教育20小時。