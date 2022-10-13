秋冬來了，兒科急診科醫師吳昌騰示警，經過新冠肺炎肆虐近3年，今年是許多兒童第一次面對呼吸道融合病毒、流感、腸病毒、腺病毒、副流感等5大病毒，有些孩子感染以後，不只需要就醫，嚴重的可能還需要住院，因此今年流感季，大家真的要注意。

吳昌騰昨在臉書上發文說，許多兒童今年第一次面對呼吸道融合病毒、流感、腸病毒、腺病毒、副流感等病毒，一旦感染了，有些孩子的病情可能較為嚴重，不僅需要就醫，還可能要住院，而這對醫院的兒科急診可能會造成不小的壓力，所以今年流感的季節，大家真的要注意。

吳昌騰表示，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據資料，從 2010 年到 2020 年，美國 5 歲以下兒童每年因流感住院的人數在 7000 到 26000 人之間，雖然相對少見，但每年都還是有一些兒童死於流感病毒感染。

吳昌騰指出，美國CDC的報告指出，在 2004 年至 2020 年的常規流感季節期間，每年約有 37 至 199 人死亡。自 2010 年以來，大多數的年份，兒童因感染流感死亡人數已超過 100 人。雖然前2年因為新冠的防疫成效，兒童感染流感死亡的人數減少，但美國今年上一季的兒童因感染流感死亡人數已達到 39 人。

吳昌騰說，兒童因為流感或新冠肺炎，導致重症與死亡的人數相對較少，但並非是零，因此還是建議，所有6個月以上的人接種流感與新冠疫苗。