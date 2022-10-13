雲林縣草嶺公路149甲線中斷23年，雲林縣長張麗善（左四）上任積極修復下，今年2月25日通車，10月30日將舉辦雲林149甲草嶺公路半程馬拉松賽，今（13日）中午12時開放報名，免報名費，額滿為止，無現場報名。(周麗蘭翻攝)

雲林縣草嶺公路149甲線中斷23年，雲林縣長張麗善上任積極修復下，今年2月25日通車，10月30日將舉辦雲林149甲草嶺公路半程馬拉松賽，今（13日）中午12時開放報名，免報名費，額滿為止，無現場報名。

張麗善表示，這次馬拉松賽事分為3K、10K、21K共3組，挑戰難度從60分、89分到99分，期待全國跑友高手一起來挑戰。最重要的好康是，這次雲林149甲草嶺公路首度辦理馬拉松比賽，為鼓勵大家一起來運動，完全不收報名費用，預計13日中午12時開放報名，請大家一定要手刀報名，千萬不要錯過。

張麗善說，為鼓勵大家一起來運動，除了免報名費，還有豐富的活動專屬紀念品有活動紀念衫、運動毛巾、束口袋、馬克杯杯墊組，邀請各地民眾一起來草嶺健走，欣賞美麗的風光，吸收森林中的芬多精，補給站將有雲林特色點心，補充體力也能品味雲林在地美食。

「2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松」邀請全國2022台灣田徑公開賽，男子5000公尺、1萬公尺雙料金牌選手蔣介文，擔任此次活動的代言人，蔣介文也是目前半馬全國紀錄保持者。

張麗善表示， 2022年是雲林全民健康運動年，安排一系列體育活動鼓勵民眾走出戶外，提升縣民的健康，目前正在規畫虎尾高鐵特定區建置體育園區，作為雲林縣府承辦2025年的全國運動會賽事場地，迎接來自全國各地運動高手齊聚雲林。