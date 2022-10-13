隨著勇士決定只對「追夢」卓雷蒙格林罰款而不禁賽，且預計15日最後一場熱身賽將會上陣，藉以讓他趕上新球季開幕戰，勇士總教練科爾不禁回應，「在追夢職業生涯中，他有好幾次越線行為，當初罵杜蘭特事件就越了線，這次拳擊普爾，他又一次越線，而且還用更糟糕方式。」

「所以當前我只希望每一個人都可以尊重這個事實，我自認非常了解卓雷蒙格林與整個球隊，我也相信他可以守住底線，不再做出越線行為，」科爾表示，「對我們來說，這不是一個輕而易舉的決定，也就是讓追夢歸隊，但這是我們所能做出最佳決定。」

根據《紐約時報》資深記者史坦今天爆料，目前所有跡象表明聯盟官方會交給勇士高層自行處理這次卓雷蒙格林毆打普爾的事件，不會另行介入最後處罰，科爾也透露目前勇士已經決定針對追夢罰款，而不會有任何禁賽，也就是說他可以打新球季開幕戰。

「這是我們主力球員，以及老將們的共同決定，」科爾談到卓雷蒙格林即將回歸的決定表示，「我仍然相信追夢，即使他在這件事情上面辜負了我們對他的信任，但我仍會繼續相信他，因為這是他應得的，我可以相信球隊上其他人也是這樣想的。」