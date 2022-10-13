盧秀燕13日出席台中市太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮。（馮惠宜攝）

九合一選舉倒數計時，副總統賴清德頻頻到台中為黨籍提名參選人助選，12日再砲轟現任市長盧秀燕沒把媽媽市長做好；對此，盧秀燕13日笑臉回應，謝謝賴副總統，並請他多來台中消費，照顧地方經濟，還祝他參加台中購物節活動中大獎。唯台中市新聞局長鄭照新則重批，賴清德失言了。

民進黨12日晚間選在國定古蹟台中樂成宮前廣場舉辦「中西東南區」造勢晚會，賴清德再次到場拉抬黨籍參選人氣勢，賴清德說，盧秀燕任內自稱媽媽市長，但檢驗四年來她也沒有把媽媽市長做好，也沒有好好照顧所有台中的市民，包含取消林佳龍規劃的社會住宅、配合議會有力人士的要求就更改捷運藍線的路線與站點，導致捷運藍線至今仍是毫無進度，這些都沒有符合盧秀燕自稱的媽媽市長該做的事，其實台中市值得擁有一個好的市長，這是台中市民是應該享有的權益。

盧秀燕13日出席台中市太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮，會後面對媒體詢問，賴清德再次重砲批她沒做好媽媽市長該做的事，她做出回應。

盧秀燕表示，感謝賴副總統，台中購物節暖身活動已經開始，歡迎賴副總統多來台中，也希望在台中在地消費，照顧地方經濟，也希望他別忘了有消費、有發票要記得登錄祝中大獎。

唯新聞局長鄭照新則重砲回批，賴副總統失言了，並直指，從柴米油鹽醬醋茶、送往迎來、到蔡副院長不稱職的媳婦，再再顯示對女性角色的輕蔑與沙文歧視的霸凌，如此輕蔑的話語實在令人不敢置信，請回歸正面健康的選舉，為下一代負責。

鄭照新說，請問賴副總統是以什麼角度去批評一個媽媽「周不周全」？ 是公公婆婆？還是丈夫？還是過年回家的小叔？是什麼角色讓賴副總統覺得自己有立場去批評一個媽媽「應該」怎麼做才是周全的媽媽？這話對於全天下的媽媽實在有欠莊重與敬意。