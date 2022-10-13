在這疫情的時代，人與人的接觸減少了，大家更加依賴網路或是電話，因此電信詐騙手法也隨著不斷翻新，除了要提防詐騙以外，平常的社交圈中還有些人會使用交情來耍手段，想藉此騙一些好處，也讓人提防的心很累。不過，《科技紫薇網》運勢專欄指出雙子座、天秤座、摩羯座雖然表面糊塗，但內心卻是無比的精明，他們可是不會上這些當的。

▍雙子座

雙子座對各類資訊的捕捉能力很強，直覺和第六感也都很準，只要有一點線索，偵查雷達就會馬上啟動，表面上會順著對方的話繼續聊，但心裡卻十分警惕，這時會用冷處理方式，也會找其他朋友求證，雙子又很擅長觀察細節，一旦朋友的口氣變了、關係變質了，就能立刻能察覺不對勁，想要騙他們，可是非常不容易的。

▍天秤座

很多人為了謀取自身利益，喜歡把自己說得很慘、很辛苦，想要藉此激起聆聽者的同理心，天生追求公平、正義的天秤座，同理心雖然也很強，但絕不會被弱者情緒勒索，內心會秉持著「可憐之人必有可恨之處」的道理，冷靜的判斷是非對錯，他不會撕破臉，會在表面上維持禮貌，並建議對方用正當途徑尋求幫助，由於不會自己伸出援手，也就不易受騙上當。

▍摩羯座

許多詐騙案的發生，與受害者不願意畫下停損點有關，他們太重視感覺，並一廂情願的認定付出一定要有回收，就這樣一路被對方引狼入室，而摩羯座的理性，正可以避免當這種賭神心態，及時止損，哪怕對方用感情當作手段，摩羯座也多半不會一股腦地陷入，而是拉長做決定的時間，不動聲色，慢慢觀察，以靜制動，對方露出馬腳的機率就變大許多。