台股陷入震盪。(本報系資料照片)

台股近日震盪加劇，國安基金今天表示，近期美國大幅升息等國際政經負面因素衝擊，全球股市同步下挫，臺股與美股連動性高，美股近日大跌，國安基金進場績效轉為跌幅為-1.78％，全球股匯市波動加劇，國安基金將持續執行任務，以穩定投資信心及安定股市。

立法院司法及法制委員會今天邀退撫基金、國安基金就「國際金融動盪，維護資本市場及其他金融市場穩定措施與國家金融安定基金進場護盤使用，公務人員退休撫卹基金狀況暨111年度盈虧情形」進行專題報告。

國金基金在報告中指出，近期國際政經情勢波動，主要股市大幅下挫，國安基金今年7月 12日召開委員會決議執行市場安定任務，以維持資本市場及其他金融市場穩定。考量通膨升息及地緣政經風險等國際政經不確定因素仍多，金融風險仍高，投資信心不足，10月6日召開的委員會中已決議繼續執行安定市場任務。

國安基金強調，國安基金依規定，以金融機構借款支應，並沒有借用公務人員退休撫卹基金情形，截至9月底，國安基金資產總額為104億352萬 421元，投入臺股的負債總額為112億1797萬6028 元，權益總額-8億1445萬5607元，收支相抵發生短絀7億7841萬2719元。

在安定市場績效方面，國安基金指出，迄10 月7日，臺股最高達15475.89 點，漲幅達 10.93％，惟近期美國大幅升息等國際政經負面因素衝擊，全球股市同步下挫，臺股以電子半導體為主，與美股連動性高，美股近日大跌，致進場績效轉為跌幅為-1.78％。

與同期間的主要股市相較，國安基金表示，僅遜於日股，優於其他主要股市，顯示本基金進場有助臺股跌幅收斂，減緩臺股大幅下跌衝擊。

國安基金強調，鑑於全球通膨仍高，加速升息及緊縮貨幣政策等，均抑制消費需求，經濟成長趨緩，全球股匯市波動加劇，國安基金將持續執行任務，妥慎運用有限資源，以穩定投資信心及安定股市。