星展銀（台灣）連續第二年與社企流及願景工程基金會發起「2022永續素養大調查」。結果顯示在全球積極推動淨零及政府宣布淨零碳排目標區動下，民眾對碳排議題認知大幅提升42%，16-30歲的年輕世代永續認知表現最佳，而41-60歲永續行動力最高。

星展「2022永續素養大調查」針對14題去年認知度較低的關鍵題，於今年調查中再次提問，發現在全球淨零趨勢及政府宣布「2050 淨零碳排」目標的鼓勵下，民眾對於碳排相關題目的認知度自33.39%增加約14個百分點至47.43%，成長率高達42%。相較去年，認知度降低最多的3大題目為：台灣森林覆蓋率（降低36.16個百分點）、台灣偏鄉教育現況（降低17.91個百分點）及保障跨國同婚的法源（降低7.15個百分點）；而用水面向今年雖有微幅提升（增加5.55個百分點），但仍是連續兩年認知排名最後的面向。整體來說，民眾對生態保育、氣候變遷等環境議題（增加10.91個百分點）的認知度提升幅度較貧富差距、水電用量等社會議題（增加5.81個百分點）為高。

分析各世代永續認知狀況，可以發現16-30歲世代在8成的議題上都超過整體平均，表現最佳；31-40歲居於末位，永續認知最需提升。而41-60歲則是在政治發聲與社會公平兩面向表現優於其他世代，顯見對於政治與社會議題的投入度較高。

從「行動題」表現來看，高達9成填答者表示曾在食、衣、住、行、育樂端採取永續行動。其中在育樂面向，有超過7成民眾更偏好以消費支持兼容經濟，高於捐款（54.50%）及擔任志工（38.00%）。以世代觀察，則發現41-60歲不論在食、衣、住、行、育樂各面向的行動數據皆優於其他世代，具有最高的永續行動力。

在實際行動選項中，調查顯示民眾在「自備容器購買飲料」（69.10%）、「網購使用循環包材」（62.90%）行動度最高；「選購電動汽機車」（15.90%）、「購買ESG共同基金」（21.30%）、「購買綠電」（23.10%）則較低。