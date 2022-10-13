網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」Sydney，去年4月宣布懷上第6胎喜訊，直言：「把小孩視為上帝的恩典，來幾個就生幾個」，稍早在臉書宣布將升格為「七寶媽」的喜訊，更表示開直播和4600人一同見證「兩條線」，坦言：「一切還是這麼的不真實，小七來了」。

Sydney稍早宣布懷上第七胎喜訊，她表示6/23來了產後第一次經期，直到現在都沒有再來，更透露這三個多月歷經診斷出多囊性卵巢、吃了催經藥排卵藥月經不來、泌乳激素過高等狀況，沒想到9/23回診時剛好掃到排卵，醫生也提到「右邊有排一顆卵」，當下她還搞不清楚狀況，經友人提醒才理解「就是今晚了」，不過當晚夫妻倆卻累到什麼事也沒發生。

Sydney透露隔日到飯店慶祝結婚12週年後，晚上就跟老公行房，沒想到這周便感覺到頭昏腦脹、想睡、噁心沒胃口等狀況，加上月經遲遲未來，便一口氣買10支驗孕棒想確認是否懷孕，沒想到當下開直播時，竟與線上4600人一同見證到「兩條線」，讓她興奮表示：「接下來就是期待小七有活跳跳的心臟」。

Sydney透露和朋友在聊彼此備孕過程時，都忍不住紅了眼眶，畢竟懷孕這件事真的不容易，接著強調：「生命的誕生是祝福，也是見證我們夫妻倆愛的印記，不因為我們有了小孩，或是小孩的數量多，就停止期待下一個生命的到來，對我們來說，每一個心跳都是奇蹟，都是我們所寶貝的」，對於外界好奇是否會繼續「床上運動」，她大方表示：「要有運動家的精神，運動不間斷，運動到生」。