民進黨桃園市長參選人鄭運鵬提出「保障勞工長任9用」政策。（陳夢茹攝）

桃園市產業總工會今舉行桃園市政座談會，邀請4名桃園市長參選人針對教育、消防、醫護、客運及移工共5個面向問題發表意見，由民進黨桃園市長參選人鄭運鵬先發言，提出「保障勞工長任9用」政策，承諾會帶領桃園變得更好。

鄭運鵬提出「保障勞工長任9用」政策，包括「定期會議建議溝通平台」，聯繫會議跨局處協助解決需求，促進勞資對等協商；「支持工會各類活動」，協助辦理多元育樂活動，市府將擴大辦理各項講座，規畫專責單位整合辦理業務；「加強勞檢員專業教育訓練」，建立勞檢員及工會溝通平台，強化熟悉各產業現場狀況，各產業領域要常溝通才能更了解職場需求。

「提升調解品質及便利性」要提供在地調解、法律諮詢；「設置就業服務據點」，強化在地就近就業諮詢服務，像是社宅有許多年輕人需要就業服務，若將就業服務據點設置在社宅內，可服務住戶及周遭社區；「鼓勵各族群就業」，中高齡再就業原本是1萬元的獎金，再加碼5000元，總金額來到1.5萬元，促進退休勞工再就業，主動聯繫、輔導、追蹤女性及身心障礙就業者，並擴大辦理職訓專班，主要可針對新住民、原住民朋友辦理 。

鄭運鵬說，「孕婦陪產檢好安心」，給予弱勢懷孕婦女勞工指定陪產檢者補貼，還沒結婚的單親媽媽最弱勢，因為配偶欄上沒有人，無法在法律上得到合法權益，另一種是有配偶但因各種因素，如疫情卡在國外等出現無人陪的狀況，即便這種狀況的人不多，但政府就是要照顧這些弱勢族群。

「青年就業再進化」就業單一窗口服務，現在有很多剛畢業的人都找教育局，弱勢家庭找社會局，這樣太麻煩，應該要讓市府端統一處理，此外，桃園青年未滿30歲投入缺工產業穩定就業滿1年，加考證照可領8.5萬元；「勞動教育向下扎根」，推廣勞動教育也提升整體勞動意識。

至於桃產總提出的9大提問，鄭運鵬回應，教育勞權不平等的狀況，這幾年代理、代課老師的待遇已有逐步改善中，未來代理老師兼任行政職可完整領取1年薪資，另也承諾不會讓代理老師兼任導師者做白工。而市內有許多重劃案還有航空城計畫等，因此有許多學校會面臨遷校，這部分會先透過代理老師補足師資，並持續徵選擴增正式老師名額。