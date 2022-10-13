新北市勞工局、民政局及新北市榮服處14日上午10時至下午2時，在新北市政府6樓大禮堂舉辦「屆退軍人、青年暨榮民聯合徵才」，46家廠商釋出逾2600個工作機會，包括550個兼職職缺，歡迎有求職、轉職需求的青年與榮民前來參加。

勞工局指出，參與此次聯合徵才廠商有欣興、精材科技、桓達、松下、元晶太陽能、神準、IKEA、三創數位、鼎王、貳樓、金色三麥、海底撈、和運、洋基工程等46家廠商。

勞工局長陳瑞嘉表示，這次大型徵才邀請廠商中，以旅宿餐飲業佔最大宗3成4，有16家開出超過1100個職缺，占總職缺數4成2，其中貳樓、兩班家韓式餐飲、雲雀國際（旗下古拉爵等品牌）、海底撈4家廠商都開出破百職缺；其次為科技製造業占3成2、零售量販業及一般服務業皆占1成3的比例。

薪資方面，生產電腦週邊產品的宏電科技，產品經理起薪上看60K；全台有15家分店的貳樓餐飲，儲備經理開出48K起薪；專營電話客服中心規劃維運的顯榮國際，招聘資安監控維運經理起薪45K；電子封裝材料及特用化學品製造與銷售的義芳化學工業，延攬研發工程師起薪也有43K。另外提供550個兼職職缺，鼎王餐飲集團的內外場兼職人員時薪有180至190元，歡迎有彈性工作時間需求的青年，踴躍參與應徵。

民政局長柯慶忠表示，全球疫情逐漸解封之際，同時關注今年役男退伍後就業問題，持續透過與勞工局合作，將原本以軍人及替代役為主要對象的就業媒合活動，廣邀國防部陸、海、空三軍各部隊屆退國軍參與之外，也開放給青年及榮民參加，協助有意在大台北工作求職的屆退軍人及求職朋友們媒合職缺，退伍後即能銜接職場，役路向前，安心就業。

活動現場並設有「AR／VR科技求職區」、「履歷健診」、「職業訓練」及「青年就業專區」，求職者能夠透過職涯諮詢，由專家提供履歷修改、面試技巧建議，搭配適合的訓練課程及就業方案，以協助民眾找到職場方向。

勞工局提醒，徵才活動現場須全程佩戴口罩，面試區皆設置防疫隔板，10月底前還有3場徵才活動，詳情請蒐尋「新北市人力網」https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob或電洽就服處免付費專線0800-091-580。