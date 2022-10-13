台中市消防局13日凌晨零時許獲報，神岡區三民南路有火燒車案件，消防人員於1時10分許撲滅火勢後，發現車內有一名44歲許姓女死者，車內發現疑有臉盆物品等，初步確認無外力介入，正確死因待相驗釐清。

調查指出，家屬稱死者近期疑有情緒障礙等情事，對死因無意見，死者無外傷，警方初步排除他殺可能，真正死因待進一步釐清。

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