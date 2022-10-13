緯穎(6669)今年前9月營收為2054.36億元，年增51%，今年前3季營收已經超越去年全年。今天再傳捷報，波蘭電信大廠Hawe Telekom近期推出新一代邊緣資料中心資料處理網路(Edge DC Data Processing Network)，主要功能之一即是支援超低延遲網路串流的Content Delivery Network(CDN)系統；緯穎為技術合作夥伴，提供CDN所需的邊緣運算伺服器，以基於開放社群OCP openEDGE設計的ES200，協助客戶快速處理網路資料。此為緯穎從雲端走向邊緣運算的成功案例。

緯穎資深總監龐景德提到：「緯穎致力於為客戶的需求設計出最佳化的解決方案。我們與Hawe Telekom的合作將幫助我們創建真正創新的先進解決方案。ES200完整的功能和應用彈性，將可因應邊緣運算應用多元使用情境的挑戰。」

Hawe Telekom的長期策略是藉由5G網路及Hawe自有網路基礎設施的潛力，專注開發創新產品和服務。新建構的CDN系統，是基於新一代的邊緣資料中心資料處理網路，是Hawe Telekom因應市場需求的最新投資。不僅整合了具備DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)傳輸系統的網路設備，以確保資料傳輸不受限制，更利用光纖網路的高傳輸速率，最大限度地減少資料傳輸到終端用戶的時間。

Hawe Telekom部門網路營運中心總監Piotr Pomin強調: 「我們希望確保Hawe Telekom的CDN是最高質量的產品，這就是為什麼我們選擇與緯穎合作。緯穎是邊緣運算伺服器的領導廠商。相信與他們的合作可確保我們整體網路的安全性、播放品質以及線上影音節目的連續性。」

緯穎專注於資料中心IT基礎設備，為全球資料中心領導廠商提供從雲端到邊緣的運算產品。本次與Hawe Telekom合作的項目中，導入OCP openEDGE計畫中運算能力最強大的ES200伺服器。透過ES200卓越的性能、靈活的存儲和出色的連接性，可實現快速的資料處理和高頻網路連接。