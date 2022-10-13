南韓45歲知名男星姜至奐，2006年憑著電視劇《加油！金順》成功打開知名度，並獲得青龍電影獎「最佳新人男演員」的肯定，使他成為家喻戶曉的男星。不料，他在2019年拍攝電視劇《朝鮮生存記》之際，卻爆出涉嫌性侵2名女性工作人員的醜聞，讓他因此事業全毀，並遭到戲劇製作公司提告。如今判決結果出爐，他須賠償53億韓幣（約新台幣1.3億元），再度引發外界熱議。

根據南韓媒體的報導，姜至奐當時在家中酒醉性侵2名女性工作員工後，就遭到警方羈押，害得當時拍攝到一半的電視劇《朝鮮生存記》製作方被迫臨時換角，找來男星徐芝釋救火；原本該片要拍攝20集，也緊急縮短成16集就播畢，讓製作公司損失慘重，氣得向法院提告求償63億韓幣（約新台幣1.5億元），要求姜至奐償還演出酬勞及其他損失。

而經過法院一、二審的判決，姜至奐須賠償53億韓幣（約新台幣1.3億元），他的經紀公司「Jellyfish娛樂」則須共同負擔6億韓幣（約新台幣1500萬元），姜至奐得知後不服判決決定上訴。但根據韓國媒體的報導，南韓最高法院已在9月29日駁回他的上訴，維持一、二審的判決，因此姜至奐仍需賠償戲劇製作方53億韓幣（約新台幣1.3億元）的天價。

스태프들을 추행·성폭행한 혐의로 유죄가 확정된 배우 강지환(45·본명 조태규)이 당시 중도 하차했던 드라마의 제작사에 53억원을 배상해야 한다는 판결이 나왔다. https://t.co/zueckCDMeK pic.twitter.com/X1P5Bc0vjQ — 여성신문 (@wnewskr) May 27, 2022

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