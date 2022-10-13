過去一個多月時間裡，一名中國大陸17歲少年經歷生死一線，導致他健康「大崩盤」的原因令人傻眼，就是長期熬夜打遊戲。所幸，經過醫院多科團隊的合力下，最後利用「葉克膜」，並在加護病房一個月才將少年從瀕死邊緣搶救回來。

根據陸媒《紅星新聞》，8月28日下午1時，該少年被緊急轉送至四川省成都市第三人民醫院重症醫學科一病區救治，他入院時已呈現嚴重的休克症狀，血壓僅65/32毫米汞柱、每分鐘心跳高達168次、每分鐘呼吸頻率達45次、血氧飽和度僅70%、心室射出率僅20%。

面對這名「命懸一線」的少年，該醫院重症醫學科團隊聯合多科醫師會診，初步診斷為「爆發性心肌炎(台灣稱為猛爆性心肌炎)、心源性休克，且合併了重症肺炎，重度急性呼吸窘迫綜合徵，膿毒性心肌病。」

醫師表示，爆發性心肌炎好發於青壯年，臨床病情兇險，迅速出現嚴重心律失常、心臟衰竭和心源性休克為主要特徵，死亡率可高達80%，「再加上心臟之外的一系列問題，經過綜合判斷，該少年預後可能會極差，存活機會也很小。」

經過重症醫學科、心血管內科、感染性疾病科、消化內科、腎臟內科等組成的多學科團隊多次討論，一致認為葉克膜治療是挽救該少年生命的唯一方法。葉克膜是一種醫療或急救設備，在心肺手術時為病人進行體外的呼吸和循環。

在多學科的合作下，短短5天時間內，該少年的心臟功能重新恢復活力，不須再使用葉克膜，發病30天後，他順利從加護病房康復出院，未留下任何後遺症。

醫師表示，該少年經常熬夜玩遊戲，生活作息非常不規律，因此遭遇這次「健康崩盤」，長期的不規律作息會對身體造成難以挽回的傷害，例如長期過度勞累、缺乏運動、飲食不規律，會導致身體新陳代謝、內分泌和免疫系統紊亂，使得病原菌入侵而罹病，切記應養成良好的飲食和生活習慣。