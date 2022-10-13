為推動傳統產業轉型、導入數位科技，全台唯一的「台灣金屬材料暨精密加工設備展（International Metal Technology Taiwan，iMT Taiwan )」10月19至21日將在高雄展覽館舉辦，高市府經發局結合展會舉辦「金屬製品AI技術加值研討會暨成果展示會」，分享數位轉型解方與趨勢，現場將展示所輔導的4家在地業者轉型成果，為傳統產業轉型建構發展藍圖。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄是全台石化、金屬及製造業的重要產業聚落，市長陳其邁上任推動產業轉型，積極輔導傳統產業導入5G AIoT等智慧科技，本次特別結合iMT Taiwan舉辦金屬AI技術加值研討會，力邀勤業眾信、美商行動貝果、台灣歐姆龍、研華、金屬中心等系統整合廠商及法人，解說產業轉型趨勢及成果，盼輔導更多在地廠商轉型升級，提升產品附加價值。

高雄市經發局委託輔導產業轉型的金屬中心指出，金屬等傳統產業中，「產品智慧檢測」、「製程線上品質預測」等2大領域為最容易切入及看到成效的投資，因此成果發表會特別集合世德工業、旭和螺絲、晟田科技、明鴻工業等高雄業者成功案例，展現設備導入數位化與縱向整合基礎，以提升產品檢測效率、成品品質與良率，建立即時生產資訊反饋系統，期吸引更多在地廠商導入數位科技，加速推動產業轉型。

高雄市經發局表示，iMT Taiwan是全台唯一針對金屬材料、鑄造、鍛造、銲接、冶金、熱處理等製程與加工設備的展覽，整合上、中、下游產業鏈展現成熟製程及客製化能力，每年都吸引國際買主來台參觀採購。

本屆計有168家廠商、179個攤位，研討會規劃「數位ESG雙軸轉型綠色供應鏈」、「AI優化能源大數據預測分析」、「3i驅動人機協調創新智慧製造」、「智造轉型智慧工廠再升級」、「在地產業AI技術加值成果發表」等5大主題，分享市場脈動及技術發展趨勢，剖析產業面對外部環境變化布局策略。(記者張雅雲/高雄報導)