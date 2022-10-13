一名人妻近日在臉書貼文表示，小姑最近要結婚了，公婆要求她出借自己的結婚金飾，雖然她並不願意，但卻也不知道該如何拒絕，讓她感到十分為難，但多數網友都一致認為「借了就別想拿回來」。

一名網友在臉書社團「靠北婆婆2.0」貼文表示，公婆要求她拿出結婚金飾借給小姑使用，原PO的老公覺得無所謂，不過她本人並不太樂意，「不想借是很小氣嗎？小姑老公家不買也不租才是小氣吧！就是不想借啊，我不能拒絕喔？」。

貼文曝光後引起熱議，多數網友都留言表示應該要拒絕。(翻攝臉書靠北婆婆2.0)

貼文曝光後引起熱議，多數網友都留言表示應該要拒絕，「妳要考慮喔，借了可能就要不回來了」、「當然可以拒絕，之前不是有人po過借給小姑結婚戴的金飾被佔為已有的故事」、「沒錢就不要辦婚禮，要辦又要打充臉子，卻連一點東西都不給的老公更不能嫁」、「叫婆婆以前結婚的金飾借自己的女兒，不是更好」、「要借也是小姑開口，長輩開口借就是擺明沒讓妳選擇，超不受尊重的」、「直接承認說：是，我不想借，因為我小氣，誰大方誰借」「用媽媽名義保管了，沒辦法借」、「借了就拿不回來了」。