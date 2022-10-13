Like we said... the ball movement 🤌 pic.twitter.com/Sr1WszgeGg — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 13, 2022

籃網全新「三巨頭」杜蘭特、厄文與班西蒙斯13日終於在熱身賽同時發威了！靠著厄文拿下全隊最高23分，外加7籃板、4助攻，杜蘭特也拿19分、8助攻，班西蒙斯7分、10助攻與8籃板，籃網終場107比97力退公鹿摘熱身賽首勝，也讓公鹿熱身賽5戰全敗難堪收場。

打完上半場，籃網取得59比51領先，但在第3節杜蘭特火力全開獨拿12分，也讓籃網打完前3節，擴大領先差距到17分，籃網主力也宣告收工休息，沒想到公鹿末節續讓主力上場，更把差距追到只差7分，幸好籃網板凳還算爭氣，把這場客場勝利留住。

除了三巨頭各有發揮，新球季預計扛下先發中鋒的克萊斯頓，今天也有16分、9籃板、3抄截與3火鍋進帳，夏普替補拿下11分、5籃板及5抄截，卡麥隆湯瑪斯11分，籃網目前還在等待包含塞斯柯瑞、喬哈里斯、華倫等主力射手傷癒歸隊。

「字母哥」阿提托康波雖替公鹿貢獻24分、14籃板、4助攻與3抄截的全能表現，卻仍無法挽回公鹿熱身賽全敗結局，哈勒戴也有20分、6籃板及4助攻，傑文卡特15分，公鹿在宣告今年熱身賽5戰全敗後，接下來就要迎接21日作客遭遇七六人的新球季首戰了。