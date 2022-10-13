花蓮一對年約73歲的呂姓老夫妻在通訊軟體Line上，聽信詐騙集團投資房地產可獲高額報酬話術，日前到銀行辦理匯款，準備將36萬元匯給對方，所幸行員發現該收款帳戶有大量不明現金流入，且老夫妻無法說明匯款原由，經通報警方即時阻詐，成功助其守住養老金。
警方表示，呂姓老夫妻日前在Line上認識一名男子，以投資房地產為由向他們索取現金，承諾會有高額報酬，老夫妻當時不疑有他，上月28日上午就到花蓮市元大銀行花蓮分行辦理匯款，預計匯出36萬元。
銀行行員見呂姓老夫妻匯款金額龐大便詢問匯款目的，但老夫妻一下稱匯款是要買房子，一下又稱是要還錢，說法反覆引發行員起疑，經確認收款帳戶近日有大量不明現金流入，警覺老夫妻恐遭詐騙，立即通報花蓮警分局豐川派出所。
員警獲報趕赴銀行並了解整件事情的脈絡，確認收款方就是詐騙集團，呂姓老夫妻最後也在經方苦口婆心的勸說下，打消匯款念頭，成功守住36萬元養老金。
花蓮警分局表示，民眾如有疑遭詐騙，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案；金融機構及超商人員若遇民眾疑遭詐騙行情，可主動通知警方到場協助，提升攔阻詐騙成功率，保障民眾財產安全。
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