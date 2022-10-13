盧秀燕13日出席台中市太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮。（馮惠宜攝）

盧秀燕13日出席台中市太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮，面對媒體詢問，台中空氣品質，她請大家抬頭看天空。（馮惠宜攝）

台灣環境公益協會13日上午召開空汙記者會批空氣品質惡化，對此，盧秀燕說，經過幾年共同努力整治改善台中今年已達到國家空氣品質標準PM2.5均值15微克的城市，也是中南部第一個達到國家空氣品質標準的城市，PM2.5均值15微克的城市，她也要大家抬頭看天空、民眾有感最重要。

盧秀燕13日出席台中市太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮，會後面對媒體詢問，有學者針對空汙議題召開記者會，目前台中空氣品質如何？做出回應。

盧秀燕表示，歷年來9月開始就是空污季，請大家現在抬頭看看天空，台中空氣有沒有改善就知道了；她也強調，經過幾年共同努力整治改善，台中是中南部地區第一個達到國家空氣品質標準PM2.5均值15微克的城市，她上任之前，台中以南沒有一個城市達標過，經過大家努力，今年初就已達標，且不僅是台中縣市合併升格以來第一次達標，也是中南部這麼多城市第一個達標的城市，其他縣市還在奮鬥中。

盧秀燕說，數據固然可顯示出台中治理的成效，但最重要的是讓民眾有感，請大家抬頭看看天空，空污季期間台中空氣有沒有比較好一點，我想大家看一下就知道了。