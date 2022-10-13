法鼓山也宣布今年的大悲心水陸法會也將恢復受理海、內外民眾參與實體法會。（法鼓山提供／林良齊台北傳真）

中央流行指揮中心拍板即日起入境檢疫採0＋7，法鼓山也宣布今年的大悲心水陸法會也將恢復受理海、內外民眾參與實體法會。

時隔兩年終於開放，令海外信眾格外期待今年法會。力求守護大眾健康，法鼓山園區要求參與實體法會，在進入壇場報到時，應出示24小時內快篩陰性證明，法會期間也當配合進行快篩，若有症狀或快篩陽性，將勸請返家休息進行隔離或就醫。

法鼓山同時建議年長、慢性疾病、免疫力低弱者，宜自行評估健康狀態，可前往鄰近的分支道場共修，或透過網路同步共修；今年法鼓山大悲心水陸法會於全台設有40處以上共修地點；美國、加拿大、新加坡、香港也都有多個共修處。

此外，法鼓山園區目前規劃今年水陸法會，僅開放「大壇」讓各地善信可隨喜參加，「華嚴壇」則因保持住宿防疫間距，本屆只受理女眾報名，其餘壇場不變。若未能親至園區參與獻供的民眾，將由僧團代理佛前供養，法會圓滿後，可就近到各分支道場領回所登記的獻供物品。