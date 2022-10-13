去年初在憲兵指揮部擔任士官督導長的林姓男子，到台北市酒吧遇到初次見面的軍中女下屬，林男竟趁她到廁所時以手指加以性侵，台北地方法院考量林男與被害人和解獲原諒，依現役軍人犯強制性交罪判刑2年。緩刑4年，提供100小時之義務勞務。可上訴。

案發後已退伍的林男，去年1月22日凌晨2點多在北市一家酒吧消費時，偶遇同在軍中服役之女子與友人一同在該酒吧內喝酒，他前去與她坐在沙發區聊天，其見她起身欲前往廁所，竟尾隨她進入男女共用之廁所空間，並將廁所門鎖上。

林男利用其身材及力量之優勢，徒手將她壓制在廁所牆上，使她不能抗拒，強行撫摸她胸部、強吻嘴唇，並將她所著長裙自下方掀起至她之膝蓋位置，以手指隔著內褲插入她私處，她受到驚恐隨即與同行友人離開酒吧，並向警方報案，檢方偵結將林起訴。

台北地院考量林男犯後雖僅坦承強制猥褻行為，否認強制性交部分，惟已與被害人達成和解，並全數履行和解條件，填補她所受損害，且經她表達原諒，不再追究之意，依現役軍人犯強制性交罪判刑2年。緩刑4年。