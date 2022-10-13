國門今（13）日正式解封，旅遊電商平台KKday表示，近3周海外商品熱銷，近1周再創新高、周增達80％，瀏覽量跳增逾3倍，以日、韓、泰最受歡迎。進一步觀察發現，目前旅客海外出遊日期多集中於年底跨年與明年春節檔期，平均出遊人次較平日跳增近10倍。

KKday指出，近期站上部落格熱門海外文章，以各國入境資訊、城市自由行和城市景點為主，熱門城市則有東京、九州、京都、北海道、名古屋、首爾、釜山、濟州島、曼谷，近一個月以來日本旅遊的搜尋量更成長3.5倍。

看好跨境旅遊強勢反彈，KKday針對東北亞市場續推機加酒自由行、航空聯票、耍廢包車漫遊團。日本除了交通景點、人氣樂園票券、網卡外，同步推出富士山、京都、和歌山等熱門景點一日遊，並推出限時滿額折扣碼，韓國則主打購買指定一日遊商品滿額折扣。

東南亞市場方面，KKday則主打避冬好去處的海島國家，推出蘇美島、普吉島、長灘島等在地體驗行程，越南峴港慶祝首飛首推5日機加酒自由行，泰國則有特色景點一日遊、遊船晚餐、SPA按摩等體驗，以及6人成行的曼谷華欣、曼谷芭達雅5日耍廢包車漫遊團。

相較於亞洲國家，歐美旅遊市場則早已回溫，KKday指出，人氣旅遊目的地包括瑞士、加州、紐約、巴黎、倫敦，又以樂園門票、交通通行證、一日遊行程最受歡迎，對此於近期推出美國「航空聯票」商品。目前全球已備妥逾30萬種在地深度旅遊體驗商品。

為歡慶國境解封，KKday即日起至20日祭出回饋優惠，凡於站上購買任一海外商品，不需使用折扣碼即可享有KKday Points白銀會員5倍回饋、白金會員10倍回饋、黑鑽會員15倍回饋，買越多回饋越多。