謝男行經騎樓時，見一旁腳踏車未鎖，便起竊心，將車騎走。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

賊身穿亮眼拖鞋，反而自曝線索遭警追查！38歲謝男7日午間從桃園南下到高雄，行經高雄火車站附近騎樓時，發現一旁腳踏車未上鎖，於是就將它騎走。腳踏車主17歲陳姓男學生放學見市價8000元愛車遭竊，立即報警求助。警方根據騎樓監視器，發現謝男穿著顯眼的青藍色拖鞋，便「以鞋追人」，於日前在鳳山體育館附近將他逮捕，依竊盜罪移送法辦。

警方指出，陳男平日騎腳踏車上學，7日早上將腳踏車停在三民區建國三路某補習班騎樓，因急著上學未將車上鎖，謝男當日下午2時許坐火車從桃園南下高雄，步行經過騎樓時，因正值天氣酷熱，又缺乏代步工具，他發現一旁腳踏車未上鎖，趁四下無人之時，就偷偷得將車騎走。

直到陳男放學牽車時，發現腳踏車失竊了，於是立即向附近派出所報案。三民第一分局長明派出所下午6時許獲報，員警調閱現場騎樓監視器畫面時，眼尖發現謝男腳上那雙「大P」字樣的青藍色亮色拖鞋，便鎖定拖鞋特徵，開始以「拖鞋追人」。

警方調閱沿路以及民間至少40支監視器循線追查下，於11日11時許在鳳山區中正路巷子裡發現陳男的腳踏車，但未見到謝男，於是警方在旁埋伏，待到中午12時許，謝男取車時將他逮捕。

據了解，謝男有多項竊盜前科，戶籍地在桃園，平日居無定所，日前坐火車到高雄辯稱是找工作，因缺代步工具，見一旁腳踏車沒鎖就起竊心。謝男供稱近日都在鳳山區遊蕩，在鳳山體育館附近領愛心便當，不料一領完便當就遭到員警逮捕。警方訊後依竊盜罪嫌將他移送高雄地檢署偵辦。