中國航天科技集團（CASC）發布消息指出，10月13日6時53分，大陸在太原衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將5米S-SAR 01星發射升空。衛星順利進入預定軌道，發射任務圓滿成功。

綜合陸媒報導，該衛星主要為應急管理、生態環境主體業務提供大陸國產化數據保障，同時服務於自然資源、水利、農業農村、林業草原、地震等行業。此次任務是長征系列運載火箭的第443次飛行。

中國航天科技集團表示，這顆衛星由中國航天科技集團有限公司五院研製，主要用戶為應急管理部和生態環境部。衛星將用於獲取中國及全球地表合成孔徑雷達圖像數據，提升遙測數據國產化率，將在提升大陸災害預防、應急管理、生態環境遙測業務化應用能力方面發揮重要作用。

長征二號丙運載火箭是中國航天科技集團有限公司一院研製的中國第一型「金牌火箭」，服役時間最長、用途廣、執行任務種類多，主要用於發射太陽同步軌道和其他低軌衛星，可在西昌、酒泉、太原三個發射場執行任務。

今年是該型火箭首飛40周年。本次任務使用的長二丙火箭為兩級狀態構型，總長超過42公尺，起飛質量達241噸。