陳曉東將於22日在香港舉辦演唱會。（火爆娛樂提供）

陳曉東將於22日在香港舉辦演唱會。（火爆娛樂提供）

陳曉東此行老婆愛相隨，走到哪幫他拍到哪。（火爆娛樂提供）

陳曉東將於22日在香港舉辦「Harbour the Sonic陳曉東2022演唱會」，睽違3年回到香港開唱，陳曉東坦言內心非常忐忑，希望這次藉由戶外演出氛圍拉近與觀眾之間的距離。隨著疫情逐漸穩定，不少台灣粉絲急著詢問他何時來台開唱？陳曉東也非常期待與台灣歌迷再相聚，表示：「我也很想念大家，等我先專心辦完這場再來好好計畫，請大家再等等唷。」

陳曉東此次開唱老婆全程愛相隨，且請來伍仲衡（Harry）擔任演唱會音樂總監，將於節目中加入打碟元素，屆時陳曉東將聯同DJ King帶給樂迷耳目一新的環節；此外，這回開唱歌單以粵語為主，預計安排20多首歌曲，也會將一些歌重新編曲呈現；由於各方粉絲開出希望排進歌單的曲目眾多，陳曉東笑說一定需要取捨，否則唱完可能都要8個小時以上了，也分享這次將特別挑一些20年沒有唱過的sidetrack演出，某些環節會加入打碟增加remix電音元素。

伍仲衡除了擔任演唱會音樂總監，這次也合作寫了陳曉東粵語新歌〈這種年紀〉，陳曉東說：「當初聽到demo歌詞的時候，裡面有『這種年紀』幾個字覺得挺過癮，認為大家可能會覺得我不敢唱這樣的主題。」新歌概念是對自身成長與人生一路走來的感悟，令他很有感。