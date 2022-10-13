勇士交手費城人的分區系列賽，昨日首戰「友愛之邦」靠著兇猛火力，以7比6拔得系列賽頭籌，雙方今日繼續迎來第2戰交手，不過卻因雨延遲將近3個小時才開賽，勇士靠著6局下2出局後，接連敲出3支安打攻下3分將比賽定調，勇士最終以3比0完封費城人，將戰局扳成1比1平手。

雙方先發投手在前5局都展現強大壓制力，即使該半局出現安打的情況，也都能以強大壓制力止住對方攻勢。6局下戰情出現大變化，費城人先發投手惠勒(Zack Wheeler)取得2出局後，有望同樣與萊特(Kyle Wright)一同保持著6局無失分的表現。

不過沒想到惠勒先是對小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)投出觸身球後，開啟了勇士源源不絕的猛烈轟炸，史旺森(Dansby Swanson)獲得4壞球讓球隊攻佔得點圈，歐森(Matt Olson)、萊利(Austin Riley)、達諾(Travis d'Arnaud)接連敲出安打，將比數改寫為3比0。

8局上三壘手萊利上演界外區接殺美技，澆熄費城人反撲氣焰，9局上勇士終結者簡森(Kenley Jansen)上來關門，以一記高角度切球三振費城人強打哈波(Bryce Harper)拿下最後1個出局數，也幫助勇士將系列戰扳平，接下來雙方將移師到費城人主場進行第3戰。