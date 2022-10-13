Ptt鄉民留言。（圖 / 擷取自Ptt）

痛批民進黨腐敗！蔡英文這句話讓李遠哲失望 「已無法與她溝通」 @中時新聞網 ​

前中研院長李遠哲昨（12）日接受專訪，期間他痛批民進黨二次執政後加速腐敗，更強調已無法與蔡英文溝通。此話一出後立刻在社群平台Ptt上引發網友熱議，直呼「連李遠哲都覺得民進黨沒救了！」

李遠哲昨接受資深媒體人黃光芹的網路節目專訪時，直言民進黨二度執政、得到政權之後，就開始腐化，比過去更快，他更直言蔡政府的能源政策錯誤不斷，2人過去針對溫室氣體排放交換意見時，蔡英文脫口而出「2024年後不是她的事」，令李遠哲擔憂不已，並稱無法再和蔡英文溝通。

對此，總統府發言人張惇涵已表示，蔡英文上任後大力推動能源轉型，李遠哲的相關說法，與政府政策推動現況顯有落差。

不過，曾力挺民進黨執政、助攻陳水扁當上總統的李遠哲，在九合一選舉剩不到50天的關鍵時刻，竟跳出來痛批蔡英文和民進黨，仍引起大批網友震驚熱議。《中國時報》相關報導經轉發至Ptt後，相關討論已呈現「爆」等級，有人直呼「連李遠哲都覺得民進黨沒救了」、「李遠哲要變中共同路人了嗎」、「連自己人都不看不下去」、「網軍要進攻了」。

也有人直言「連李遠哲都不挺了，殺傷力很大」，並且狠酸「連綠到出汁的李遠哲都要被抹紅了，笑死」、「中共同路人的標籤準備好了」、「死忠的叫不醒」。